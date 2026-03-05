Газета
Эксперты оценили возможности выпускников в зависимости от качества вузов

Медианные зарплаты выпускников топовых колледжей превосходят результаты бывших студентов средних вузов
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Разница в доходах между выпускниками разных университетов и колледжей по одной и той же специальности может достигать 2,5 раза даже в одном регионе. Кроме того, выпускники региональных вузов и колледжей могут зарабатывать больше, чем их коллеги из столичных учебных заведений. Таким образом, основную роль играет востребованность учебного заведения, а не направление подготовки, ступень образования и даже регион. К такому выводу приходят авторы исследования «Анализ востребованности выпускников на рынке труда» (есть у «Ведомостей»), подготовленного консалтинговой компанией «Яков и партнеры». Оно основано на Мониторинге трудоустройства выпускников Роструда, который охватывает данные о трудоустройстве и доходах более 1,5 млн выпускников.

В качестве подтверждения тенденции о различии зарплат у получивших одну специальность эксперты приводят данные по направлению «Информатика и вычислительная техника» вузов и колледжей Москвы. Сведения приводятся по медианному доходу, это означает, что половина работников зарабатывает больше этого значения, а другая половина – меньше.