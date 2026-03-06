Газета
Главная / Экономика /

Что значит закрепление Китаем более медленных темпов роста экономики

Вопросы национальной безопасности становятся все важнее
Владимир Кулагин
FILIP SINGER / TASS
FILIP SINGER / TASS

На открывшейся 5 марта в Пекине сессии квазипарламента КНР – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – был представлен социально-экономический план правительства на следующую, 15-ю пятилетку (до 2030 г.), а также оглашены цели на 2026 г. Цель роста ВВП КНР на 2026 г. в докладе, представленном премьером Госсовета Ли Цяном, оказалась ниже по сравнению с предыдущими тремя годами: вместо 5% теперь говорится о диапазоне от 4,5 до 5% (наименее амбициозная цель с 1991 г.). При этом присутствует оговорка, что власти будут стремиться к большему значению. Ранее ниже 5% в XXI в. экономический рост Китая фиксировался лишь в пандемийные 2020 и 2022 годы. Далее до 2030 г. КНР намерена сохранять ежегодный рост ВВП «в рациональном диапазоне», но будет устанавливать годовые ориентиры с учетом имеющихся обстоятельств. Власти говорят о цели удвоить ВВП на душу населения к 2035 г. по сравнению с показателем 2020 г. и достичь уровня среднеразвитых стран.

К целям 2026 г. также относится удержание безработицы в городах и поселках на уровне около 5,5%, а желательный уровень потребительской инфляции – 2% (в 2025 г. она оказалась на околонулевом уровне, это связано со слабым спросом. – «Ведомости»). Второй год подряд власти КНР закладывают высокий показатель дефицита бюджета на уровне 4% ВВП. Ли в своем выступлении призвал местные власти активно бороться с рисками, связанными с задолженностью.

