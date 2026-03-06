Что значит закрепление Китаем более медленных темпов роста экономики

На открывшейся 5 марта в Пекине сессии квазипарламента КНР – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – был представлен социально-экономический план правительства на следующую, 15-ю пятилетку (до 2030 г.), а также оглашены цели на 2026 г. Цель роста ВВП КНР на 2026 г. в докладе, представленном премьером Госсовета Ли Цяном, оказалась ниже по сравнению с предыдущими тремя годами: вместо 5% теперь говорится о диапазоне от 4,5 до 5% (наименее амбициозная цель с 1991 г.). При этом присутствует оговорка, что власти будут стремиться к большему значению. Ранее ниже 5% в XXI в. экономический рост Китая фиксировался лишь в пандемийные 2020 и 2022 годы. Далее до 2030 г. КНР намерена сохранять ежегодный рост ВВП «в рациональном диапазоне», но будет устанавливать годовые ориентиры с учетом имеющихся обстоятельств. Власти говорят о цели удвоить ВВП на душу населения к 2035 г. по сравнению с показателем 2020 г. и достичь уровня среднеразвитых стран.