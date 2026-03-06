Газета
Число сокращений выросло в конце прошлого года почти на 60%

Эксперты объясняют это ухудшением условий в экономике
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Число сокращенных сотрудников в IV квартале 2025 г. выросло на 59% в годовом выражении. Оно составило 32 600 человек против 20 500 за аналогичный период 2024 г. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2026 г. В течение прошлого года увольнения в результате оптимизации росли постепенно. По итогам первых трех месяцев их было 21 800, за II квартал – 23 700, за III квартал – 29 500 человек.

В разрезе отраслей больше всего сокращений было в сфере госуправления и обеспечения безопасности, социальном обеспечении – 4900 человек. На втором месте – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 4600 человек. На третьем – сфера образования, 3800 работников.

