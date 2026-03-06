Число сокращений выросло в конце прошлого года почти на 60%

Число сокращенных сотрудников в IV квартале 2025 г. выросло на 59% в годовом выражении. Оно составило 32 600 человек против 20 500 за аналогичный период 2024 г. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2026 г. В течение прошлого года увольнения в результате оптимизации росли постепенно. По итогам первых трех месяцев их было 21 800, за II квартал – 23 700, за III квартал – 29 500 человек.