Главная / Экономика /

Когда закончится сокращение нефтегазовых доходов бюджета

За два месяца года они снизились почти вдвое
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Нефтегазовые доходы бюджета (НГД) снизились в феврале на 44% в годовом выражении – до 432,3 млрд руб., следует из данных Минфина. При этом по сравнению с январем поступления увеличились почти на 10% – тогда они были на минимуме с июля 2020 г. и составили 393,2 млрд руб. В целом за январь – февраль доходы бюджета от нефти и газа упали на 47,6% год к году. Отклонение от запланированного объема в феврале составило 209,4 млрд руб. после недобора 231,9 млрд руб. месяцем ранее.

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в феврале были на уровне 437 млрд руб., из которых 314 млрд руб. пришлось на нефть, 88 млрд – на газ, 34,4 млрд – на газовый конденсат. Экспортная пошлина в феврале принесла бюджету 47,8 млрд руб. только за счет газа. Выплаты нефтяникам по обратному акцизу, в том числе по топливному демпферу (субсидии нефтяным компаниям из бюджета, которые выплачиваются в случае снижения цен на сырье), составили 65,3 млрд руб.

