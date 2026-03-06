Когда закончится сокращение нефтегазовых доходов бюджета

Нефтегазовые доходы бюджета (НГД) снизились в феврале на 44% в годовом выражении – до 432,3 млрд руб., следует из данных Минфина. При этом по сравнению с январем поступления увеличились почти на 10% – тогда они были на минимуме с июля 2020 г. и составили 393,2 млрд руб. В целом за январь – февраль доходы бюджета от нефти и газа упали на 47,6% год к году. Отклонение от запланированного объема в феврале составило 209,4 млрд руб. после недобора 231,9 млрд руб. месяцем ранее.