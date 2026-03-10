Почти треть малого бизнеса думает о закрытии или продаже

О закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей, следует из результатов совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса» (есть у «Ведомостей»). Этот показатель в I квартале 2026 г. вырос сразу на 8 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., когда бизнес также столкнулся с повышением налогов, но не таким масштабным.