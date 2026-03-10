Газета
Главная / Экономика /

Почти треть малого бизнеса думает о закрытии или продаже

На предпринимателей давят рост фискальной нагрузки, слишком высокая ключевая ставка и рост неплатежей контрагентов
Дарья Мосолкина
Переход значительной доли предпринимателей от стратегии роста к стратегии выживания сигнализирует о существенных изменениях рыночной среды
Переход значительной доли предпринимателей от стратегии роста к стратегии выживания сигнализирует о существенных изменениях рыночной среды / Андрей Гордеев / Ведомости

О закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей, следует из результатов совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса» (есть у «Ведомостей»). Этот показатель в I квартале 2026 г. вырос сразу на 8 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., когда бизнес также столкнулся с повышением налогов, но не таким масштабным.

Исследование ФОМа и НИУ ВШЭ проводится с 2021 г. и рассчитано в общей сложности на 10 лет. В нем принимают участие одни и те же респонденты – более 700 ИП и владельцев (совладельцев) компаний из сферы малого бизнеса. Последняя, 19-я волна интервью проходила с 20 января по 19 февраля 2026 г.

