Доходы от авансовых платежей по НДФЛ мигрантов выросли почти на 40%При этом расходы на их социальное обеспечение могут быть выше, считают эксперты
Трудовые мигранты, работающие по патенту, заплатили в прошлом году фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на общую сумму 172 млрд руб., что на 39% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в справке МВД «Мониторинг ситуации в сфере внешней трудовой миграции за 12 месяцев 2025 г.», рассмотренной на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в феврале (есть у «Ведомостей»).
Авансовый платеж по НДФЛ вносят мигранты, работающие по патенту. Работник уплачивает аванс за период действия своего разрешения. В 2025–2026 гг. базовый ежемесячный размер авансового платежа для мигрантов составляет 1200 руб. При этом итоговая сумма зависит от регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора. Работодатель как налоговый агент производит финальный расчет НДФЛ, вычитая из итоговой суммы уже уплаченные сотрудником авансы.