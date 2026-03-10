Доходы от авансовых платежей по НДФЛ мигрантов выросли почти на 40%

Трудовые мигранты, работающие по патенту, заплатили в прошлом году фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на общую сумму 172 млрд руб., что на 39% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в справке МВД «Мониторинг ситуации в сфере внешней трудовой миграции за 12 месяцев 2025 г.», рассмотренной на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в феврале (есть у «Ведомостей»).