В пилотных регионах за год эксперимента с двумя ОГЭ выросло число студентов СПО

В первый год эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО) число поступивших в колледжи и техникумы выросло во всех трех пилотных регионах. К такому выводу пришли исследователи Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС. Для анализа они использовали данные из форм Росстата о школах и учащихся, а также формы Министерства просвещения со сведениями о колледжах и техникумах.
Экспериментальная сдача ОГЭ по двум предметам вместо четырех началась в трех регионах РФ в 2025 г. Согласно ее условиям, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области выпускники 9-х классов могли поступить в техникумы и колледжи по упрощенной процедуре. Всего, по данным Рособрнадзора, 1,66 млн выпускников 9-х классов в 2025 г. сдавали ОГЭ. В колледжи и техникумы в том же году поступило 1,3 млн человек, сообщили в декабре 2025 г. в пресс-службе Минпросвещения. Для поступления в колледж выпускники 9-классов должны сдать ОГЭ, чтобы завершить школьное обучение, но участвовать в конкурсе вместе с другими абитуриентами они будут на основе аттестата об окончании среднего общего образования.
В исследовании ЦЭНО РАНХиГС говорится, что в столице доля поступивших в колледжи и техникумы увеличилась почти до 63% в 2025 г. (+7 п. п. по сравнению с 2024 г.), в Санкт-Петербурге – до 58% (+6 п. п.), в Липецкой области – до 54% (+2 п. п.). В это число входят как местные, так и иногородние студенты. В Москве по сравнению с 2024 г. особенно вырос набор бюджетников на специальности группы «науки об обществе», куда входят бухгалтерский учет, туризм, социальная работа и др., – на 14% и на инженерные направления – на 13%. В Санкт-Петербурге на 5% вырос бюджетный набор на специальности группы «математические и естественные науки», а также «инженерно-технические направления». Набор на аналогичные направления в Липецкой области вырос почти на 17%.
Министр просвещения Сергей Кравцов назвал результаты эксперимента успешными. На профильном совещании в сентябре 2025 г. он отметил, что востребованность колледжей возросла, а абитуриенты стали чаще выбирать рабочие специальности. Эксперимент будет продлен до 2029 г. и расширится еще на девять регионов: Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую, Тюменскую, Мурманскую и Смоленскую области, а также Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ.
Доля девятиклассников, которые продолжили обучение в 10-м классе, снизилась в Москве почти до 59% (-6,6 п. п. по сравнению с 2024 г.) и в Липецкой области – до 36% (-3 п. п.). В Санкт-Петербурге показатель практически не изменился и составил 63% (+0,1 п. п.).
В исследовании также говорится, что включение в эксперимент Москвы и Санкт-Петербурга, которые значительно отличаются прежде всего по социально-экономическому развитию от остальных регионов, обозначило некоторые проблемы. В 2025 г. в Москве прием в колледжи осуществлялся на 135 специальностей, в Московской области – на 133, при этом каждой пятой московской специальности нет в области и примерно столько же областных – в Москве. При этом с прошлого года столица отдала право приоритетного зачисления в колледжи для выпускников московских школ. Эксперты отмечают, что это заметно сузило возможности выбора специальности или профессии для иногородних студентов, включая Подмосковье.
Правило «сначала зачисляем местных» может сузить выбор профессии для талантливых абитуриентов, особенно если речь идет о редких специальностях, считает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Константин Смирнов. Решение, по его словам, кроется в диалоге регионов: можно выделять квоты для соседей, запускать совместные программы или помогать с транспортом и жильем, добавил он.
Первый год показал лишь самые предварительные результаты эксперимента, вступление в него еще девяти регионов позволит создать более полную картину, полагает ведущий научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС Елена Ломтева. При этом она считает, что уже по имеющимся за год результатам можно говорить об успешности эксперимента. «Его цель, с одной стороны, предоставить ребятам дополнительную возможность продолжить обучение в СПО после 9-го класса, а с другой – помочь регионам подготовить своих выпускников школ для местного рынка труда», – добавила она.
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина полагает, что Москва показала наиболее успешные результаты эксперимента: столица отличается высоким процентом зачисленных на программу подготовки квалифицированных рабочих и может предоставить соответствующие рабочие места с высокой зарплатой. По ее словам, в других регионах круг таких направлений подготовки сужен и нет аналогичного уровня трудоустройства. «Результаты в Липецкой области и Санкт-Петербурге, Ленинградской области не такие успешные: там не смогли увеличить контрольные цифры приема и расширить доступность образования, перелома в пользу подготовки квалифицированных рабочих пока не случилось», – добавила она.
