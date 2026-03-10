В пилотных регионах за год эксперимента с двумя ОГЭ выросло число студентов СПО

В исследовании ЦЭНО РАНХиГС говорится, что в столице доля поступивших в колледжи и техникумы увеличилась почти до 63% в 2025 г. (+7 п. п. по сравнению с 2024 г.), в Санкт-Петербурге – до 58% (+6 п. п.), в Липецкой области – до 54% (+2 п. п.). В это число входят как местные, так и иногородние студенты. В Москве по сравнению с 2024 г. особенно вырос набор бюджетников на специальности группы «науки об обществе», куда входят бухгалтерский учет, туризм, социальная работа и др., – на 14% и на инженерные направления – на 13%. В Санкт-Петербурге на 5% вырос бюджетный набор на специальности группы «математические и естественные науки», а также «инженерно-технические направления». Набор на аналогичные направления в Липецкой области вырос почти на 17%.