Россия нарастила приток иностранных профессионалов на треть

Россия нарастила приток иностранных профессионалов на третьНо эксперты скептичны относительно реального качества этой рабочей силы
Число оформленных разрешений на работу, выданных высококвалифицированным специалистам (ВКС), в России в прошлом году выросло на 33% и достигло 75 400 после 50 800 в 2024 г. Такие данные приводятся в справке МВД «Мониторинг ситуации в сфере внешней трудовой миграции за 12 месяцев 2025 г.», рассмотренной на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в феврале (есть у «Ведомостей»). Одновременно на 20% выросло и число аннулированных разрешений – 20 200 в 2025 г. после 16 100 годом ранее. Основная доля иностранных высококвалифицированных работников пришлась на Москву – 35 700 разрешений, также в лидерах Забайкальский край (7300), Хабаровский край (4500), Чукотский АО (3500), Краснодарский край (2700), следует из материалов.
В феврале Минфин предложил установить минимальную зарплату для иностранных граждан, привлекаемых как ВКС, в размере 717 000 руб. Сейчас эта сумма в 3 раза меньше и составляет 750 000 руб. за квартал (250 000 руб. в месяц). Для отдельных категорий специалистов (например, для медицинских, педагогических, научных работников, а также при трудоустройстве на территории международного медицинского кластера, «Сколково», «Сириуса», особых экономических зон) Минфин предложил установить меньший порог – 358 500 руб. Сейчас для них минимальная зарплата варьируется от 58 000 до 83 333 руб. в месяц (1 млн руб. в год).