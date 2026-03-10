Россия нарастила приток иностранных профессионалов на треть

Число оформленных разрешений на работу, выданных высококвалифицированным специалистам (ВКС), в России в прошлом году выросло на 33% и достигло 75 400 после 50 800 в 2024 г. Такие данные приводятся в справке МВД «Мониторинг ситуации в сфере внешней трудовой миграции за 12 месяцев 2025 г.», рассмотренной на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в феврале (есть у «Ведомостей»). Одновременно на 20% выросло и число аннулированных разрешений – 20 200 в 2025 г. после 16 100 годом ранее. Основная доля иностранных высококвалифицированных работников пришлась на Москву – 35 700 разрешений, также в лидерах Забайкальский край (7300), Хабаровский край (4500), Чукотский АО (3500), Краснодарский край (2700), следует из материалов.