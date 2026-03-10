Газета
Главная / Экономика /

Кабмин одобрил поправки о введении системы борьбы с серым импортом

Усложнение процедуры импорта может привести к некоторому сокращению торговли с партнерами из ЕАЭС, считают эксперты
Дарья Мосолкина
Яна Суринская
Ксения Котченко
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 марта одобрила законопроект Минфина о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с результатами обсуждения. Основная задача СПОТ – пресечение уклонения от уплаты налогов за товар, импортируемый в Россию из стран ЕАЭС (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Пока система будет действовать только в отношении перевозок автомобильным транспортом.

Об основных положениях законопроекта «Ведомости» писали еще 21 января. Как следует из документа, основанием для провоза товаров через российскую границу станет предъявление перевозчиком специальной визуализированной ссылки – электронной отметки в виде матричного штрихового кода. Она будет присваиваться каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа, предназначенного для уплаты налогов за эту продукцию.

