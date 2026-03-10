Кабмин одобрил поправки о введении системы борьбы с серым импортом

Об основных положениях законопроекта «Ведомости» писали еще 21 января. Как следует из документа, основанием для провоза товаров через российскую границу станет предъявление перевозчиком специальной визуализированной ссылки – электронной отметки в виде матричного штрихового кода. Она будет присваиваться каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа, предназначенного для уплаты налогов за эту продукцию.