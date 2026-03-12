Российский бизнес сократил прибыль в прошлом году

Российский бизнес в прошлом году сократил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) на 3,9% до 27 трлн руб. после 28,2 трлн руб. в 2024 г. Такие данные 11 марта представил Росстат. Статведомство рассчитывает показатель в действующих ценах и без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций.