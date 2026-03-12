Газета
Главная / Экономика /

Российский бизнес сократил прибыль в прошлом году

Сальдированный финансовый результат компаний снизился почти на 4% в 2025 году
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Скачать оригинал

Скачать webp

Российский бизнес в прошлом году сократил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) на 3,9% до 27 трлн руб. после 28,2 трлн руб. в 2024 г. Такие данные 11 марта представил Росстат. Статведомство рассчитывает показатель в действующих ценах и без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций.

По итогам 2025 г. прибыль получили 46 400 организаций (72,9% от общего числа), заработав совокупно 35,9 трлн руб. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 1,3%. Убыток на сумму 8,9 трлн (+7,5% к 2024 г.) получили 17 200 организаций, или 27,1%, сообщает Росстат.

