Попытка США помочь страховать суда в Персидском заливе столкнулась с трудностями

Подконтрольная правительству США Корпорация финансирования международного развития США (DFC) пытается создать перестраховочную программу на сумму $20 млрд на покрытие военных рисков страховых компаний, предоставивших полисы судам, которые направляются на Ближний Восток, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По замыслу Белого дома это позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив, закрытый иранскими властями с начала новой ближневосточной войны 28 февраля. Изначально DFC сама планировала выдавать полисы судовладельцам, но эта идея, по словам собеседников издания, противоречила рыночным реалиям, после чего корпорация скорректировала свой план.