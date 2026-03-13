Попытка США помочь страховать суда в Персидском заливе столкнулась с трудностями

Попытка США помочь страховать суда в Персидском заливе столкнулась с трудностямиНовый лидер Ирана подтвердил закрытие Ормузского пролива на неопределенный срок
Подконтрольная правительству США Корпорация финансирования международного развития США (DFC) пытается создать перестраховочную программу на сумму $20 млрд на покрытие военных рисков страховых компаний, предоставивших полисы судам, которые направляются на Ближний Восток, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По замыслу Белого дома это позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив, закрытый иранскими властями с начала новой ближневосточной войны 28 февраля. Изначально DFC сама планировала выдавать полисы судовладельцам, но эта идея, по словам собеседников издания, противоречила рыночным реалиям, после чего корпорация скорректировала свой план.
Администрация Белого дома начала обсуждение этой идеи после того, как президент Дональд Трамп 3 марта попросил DFC страховать «по очень разумной цене» политические риски и предоставлять гарантии финансовой безопасности всей морской торговле на Ближнем Востоке. Как пишет WSJ, для подготовки плана американским чиновникам пришлось звонить лондонским страховым компаниям и брокерам, чтобы выяснить, как работает международный рынок страхования.