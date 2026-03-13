Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 15% в марте

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 15% в мартеЭкономисты в среднем ожидают замедления инфляции до 5,2% на конец года
Совет директоров Банка России на заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15%, считает большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей». Такой прогноз дали 20 из 23 экспертов. Еще два аналитика ждут снижения на 1 п. п. до 14,5%. Один эксперт считает вероятным сохранение текущего уровня ставки. Усредненный консенсус-прогноз экономистов составляет 14,98%.
Банк России снижал ставку шесть раз подряд на предыдущих заседаниях. На последнем, 13 февраля, ЦБ опустил ее на 0,5 п. п. до 15,5% годовых и сохранил нейтральный сигнал. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что более плавная траектория снижения позволит устойчиво вернуть инфляцию к цели в 4% на фоне повышенных инфляционных ожиданий населения. Они в январе остались на уровне декабря 2025 г. (13,7%), увеличившись на фоне предстоящего повышения налогов на 0,4 п. п. с ноября.
Снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно, в том числе из-за повышенных темпов индексации регулируемых услуг и тарифов в ближайшие годы, предупредила Набиуллина. Она заявила, что сейчас у ЦБ больше уверенности в том, что он сможет «продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях».
Регулятор на последнем заседании также обновил среднесрочный макроэкономический прогноз. Теперь он предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. против 13–15%, которые ожидались в октябре 2025 г. При этом средний уровень ставки на 2027 г. вырос до 8–9% против 7,5–8,5% в предыдущей версии прогноза.
Ожидания по инфляции на конец текущего года также были пересмотрены вверх – с 4–5% до 4,5–5,5% в 2026 г. Прогноз по средней годовой инфляции в 2026 г. был скорректирован с 5,3–6,3 до 5,1–5,6%. По данным Росстата, рост цен в России с 25 февраля по 2 марта составил 0,08% после 0,19% неделей ранее. С начала года инфляция достигла 2,22%. При этом в январе она выросла до 1,62% после 1,23% за тот же период 2025 г. В годовом выражении индекс потребительских цен увеличился на 5,72%, оценивал Минэк.
Почему ЦБ снизит ставку
Недельные данные по инфляции выглядят благоприятно и подтверждают, что январский всплеск роста цен под влиянием увеличения налогов носил временный характер, поясняет портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Андрей Золотов. Он отмечает, что, по предварительным оценкам, рост цен по итогам февраля может составить около 0,5–0,6% к январю, что соответствует примерно 4% в сезонно скорректированном годовом выражении, и уже сейчас можно говорить о возвращении ценовой динамики к базовой траектории ЦБ. По прогнозу руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой на основе недельных данных Росстата, инфляция в феврале могла составить 0,56% к январю и 5,74% к аналогичному периоду прошлого года.
Еще одним значимым для регулятора фактором эксперты называют пересмотр бюджетного правила. Министр финансов Антон Силуанов конце февраля сообщил журналистам, что его параметры планируется ужесточить, отметив, что речь идет о снижении базовой цены. Минфин 4 марта объявил, что не планирует совершать операции с валютой и золотом на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 г. на фоне ранее анонсированных изменений. Центробанк, в свою очередь, предупредил, что в случае если изменение параметров, в том числе базовой цены, не приведет к снижению расходов, а лишь к увеличению заимствований, то это потребует более сдержанного кредитования экономики, т. е. более медленного снижения ключевой ставки и более жесткой ДКП.
Планы Минфина могут удержать Банк России от более решительного шага в 1 п. п. и способствовать ужесточению сигнала, считает главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко. Снижение цены отсечения нефти может увеличить объемы заимствований, однако маловероятно, что изменения резко усложнят ЦБ задачу по снижению ставки, говорит Золотов. Он предполагает, что можно ожидать чуть более осторожной и «растянутой во времени» траектории смягчения.
Минфин наряду с корректировкой цены отсечения планирует сократить расходы федерального бюджета на 10%, чтобы избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечить долгосрочную устойчивость государственных финансов и не провоцировать ужесточение ДКП, писали «Ведомости» 12 марта.
Участники опроса
Военный конфликт на Ближнем Востоке также создает неопределенность для ЦБ при принятии решений по ставке, считают эксперты. Эта ситуация приводит к росту цен на нефть, что поддерживает российский бюджет и даже может позволить Минфину отложить реформу бюджетного правила, считает Золотов. По мнению Мелащенко, это повод для ЦБ проявить осторожность, так как вероятно ускорение инфляции на внешних рынках, что транслируется в цены импортных товаров в России. Ситуация на Ближнем Востоке может оказаться краткосрочной, при этом возможны проинфляционные последствия в виде частичного прерывания цепочек поставок, сокращения предложения по импорту и удорожания логистики, предупреждает Беленькая.
Снижения ставки сразу на 1 п. п. ожидает сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов. По его словам, в пользу этого говорит существенное фронтальное охлаждение экономики. Выпуск в базовых отраслях опустился ниже своего долгосрочного тренда, сокращение розничного товарооборота в январе оказалось наибольшим с апреля 2022 г., перечисляет Жирнов. В этом году охлаждение потребительского спроса может привести к тому, что темпы роста экономики по итогам года окажутся немногим выше нуля, предполагает Жирнов.
Что будет с инфляцией
Текущая денежно-кредитная политика предполагает высокий уровень жесткости, что создает существенный запас прочности для сдерживания потребительских цен, отмечает старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков. По его словам, снижение ключевой ставки на 50 б. п. не окажет избыточного стимулирующего влияния на совокупный спрос. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что такой шаг не создаст значимого проинфляционного давления, поскольку ставка остается существенно выше нейтрального уровня, реальная процентная ставка сохраняется положительной.
Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что сезонно скорректированная инфляция в феврале – марте вернется к целевым 4% после всплеска в январе. К концу года Васильев прогнозирует замедление инфляции до 5,3%. Рост цен на конец года может попасть в обновленный прогнозный диапазон Банка России в 4,5–5,5%, что позволит регулятору продолжить постепенное смягчение ДКП, считает Беленькая. Мелащенко также прогнозирует замедление инфляции до 5,3% к концу 2026 г. По его мнению, будет влиять не только сезонность, но и перенос индексации коммунальных тарифов с июля на октябрь.
Согласно распоряжению правительства № 3413-р от 25.11.2025 индексация в начале текущего года должна составить 1,7%. При этом с 1 октября ее величина устанавливается отдельно для каждого региона. Согласно документу, на втором этапе индексации тарифы ЖКХ вырастут в диапазоне от 8 до 19,7%.
На конец 2026 г. Исаков прогнозирует инфляцию на уровне 6–6,5%. По его мнению, основное давление на цены будет связано с изменением параметров бюджетного правила и увеличением на этом фоне дефицита федерального бюджета. Он добавляет, что дополнительное проинфляционное влияние окажет траектория валютного курса: в соответствии с прогнозом Сбербанка, к концу 2026 г. курс составит порядка 89–90 руб./$. Во втором полугодии 2026 г. ослабление рубля может усиливать темпы роста цен импортируемых товаров и повышать себестоимость продукции с высокой долей иностранных компонентов, поясняет Исаков.
Основными факторами роста цен в этом году будет увеличение издержек производства, акцизов, налоговой составляющей, могут влиять климатические и сезонные факторы, а также подорожание некоторых импортных товаров, в частности – плодоовощной продукции весной из-за ограничений Ирана на импорт овощей, фруктов и других продуктов питания, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
При этом замедление роста цен может спровоцировать летняя плодоовощная дефляция, перепроизводство отдельных видов продуктов питания и ограничения в потребительском спросе, добавляет Мильчакова. Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков называет ряд дезинфляционных факторов: переход рынка труда от перегрева к нормализации, снижение инфляционных ожиданий после всплеска зимой из-за разовых факторов, реализация Минфином запланированной бюджетной консолидации в 2026 г.