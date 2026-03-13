Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 15% в марте

Ожидания по инфляции на конец текущего года также были пересмотрены вверх – с 4–5% до 4,5–5,5% в 2026 г. Прогноз по средней годовой инфляции в 2026 г. был скорректирован с 5,3–6,3 до 5,1–5,6%. По данным Росстата, рост цен в России с 25 февраля по 2 марта составил 0,08% после 0,19% неделей ранее. С начала года инфляция достигла 2,22%. При этом в январе она выросла до 1,62% после 1,23% за тот же период 2025 г. В годовом выражении индекс потребительских цен увеличился на 5,72%, оценивал Минэк.