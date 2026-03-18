Киргизия в 2025 году стала лидером по темпам роста ВВП среди стран ЕАБР

Динамика экономик стран – участниц Евразийского банка развития (ЕАБР) в 2025 г. была разнонаправленной: страны Центральной Азии и Армения сохраняли высокие темпы роста, тогда как экономики России и Белоруссии продолжили замедляться, следует из макроэкономического обзора организации, опубликованного 17 марта. В результате совокупный рост ВВП стран Центральной Азии остался высоким – около 7% – при расширении экономик с развивающимися рынками в среднем на 4,4%, указывают авторы доклада. ЕАБР был создан в 2006 г. для содействия экономическому росту семи стран-участниц (Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения).