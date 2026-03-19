Депутаты призвали наказывать регионы за нарушения с бюджетными кредитами

Некоторые регионы неэффективно используют инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе отчета о работе ведомства за 2025 г. в Госдуме. По его словам, ряд субъектов не выполняет ни одного из четырех ключевых показателей: по объемам ввода жилья, налоговым, неналоговым поступлениям и рабочим местам. Сейчас субъекты не несут ответственности за неисполнение договоренностей, в результате для 36% проектов с финансированием за счет ИБК стоимость выросла, отметил Ковальчук.