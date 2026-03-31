В 2024 году организации потратили на исследования и разработки на 5% больше

По итогам 2024 г. суммарные внутренние затраты российских организаций на гражданские исследования и разработки (ИР) достигли более 1,94 трлн руб. По сравнению с 2023 г. они выросли на 249 млрд руб. в действующих ценах, т. е. без поправки на инфляцию, или почти на 5% в пересчете на постоянные цены. Об этом говорится в сборнике «Индикаторы науки», на который обратили внимание «Ведомости». Сборник издает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в партнерстве с Минобрнауки РФ и Росстатом. По данным статведомства, инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,5%.