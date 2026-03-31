Почему экономика снижается второй месяц подряд

Почему экономика снижается второй месяц подрядУже в марте возможен рост на фоне высоких цен на сырье, считают эксперты
Экономика России снизилась на 1,8% за первые два месяца 2026 г., сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации». В феврале ВВП сократился на 1,5% год к году после падения на 2,1% в январе. Минэк связывает динамику ВВП с календарным фактором: в феврале 2026 г. было на один рабочий день меньше, чем в феврале прошлого года. С исключением сезонного фактора динамика ВВП была нулевой, как и в январе.
Индекс промышленного производства в феврале 2026 г. составил -0,9% в годовом выражении после -0,8% в январе. С исключением сезонного фактора выпуск увеличился на +0,3% месяц к месяцу с сезонной корректировкой, сообщает Минэк. Индексы предпринимательской уверенности в добывающей и обрабатывающей промышленности в марте были в отрицательной области, следует из данных Росстата на основе опроса 5500 организаций. Показатель характеризует обобщенное состояние предпринимательского поведения компаний. В добывающих производствах индекс вырос на 2 п. п. до -5,6% по сравнению с февралем 2026 г., а в обрабатывающих производствах снизился на 1 п. п. до -0,9%.