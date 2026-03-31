Почему экономика снижается второй месяц подряд

Экономика России снизилась на 1,8% за первые два месяца 2026 г., сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации». В феврале ВВП сократился на 1,5% год к году после падения на 2,1% в январе. Минэк связывает динамику ВВП с календарным фактором: в феврале 2026 г. было на один рабочий день меньше, чем в феврале прошлого года. С исключением сезонного фактора динамика ВВП была нулевой, как и в январе.