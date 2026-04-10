ФНС начала тестирование собственных сервисов для СПОТ

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила тестирование системы подтверждения ожидания поставки товара (СПОТ). Об этом говорится в письме ведомства от 2 апреля (опубликовано 7 апреля) за подписью замглавы службы Александра Егоричева, которое изучили «Ведомости». Тестирование планируется проводить с 6 апреля по 29 июня 2026 г. в добровольном для бизнеса режиме, следует из текста документа. В конце марта Минфин заявил о переносе предварительного запуска системы с начала апреля на июль. Министерство связало изменение сроков с тем, что профильный законопроект, регламентирующий работу СПОТ, находится на рассмотрении в Госдуме (он был внесен правительством 13 марта). Полноценно по плану Минфина система заработает с октября текущего года.