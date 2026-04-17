Как Китай стал главным торговым партнером Индии вместо США

Согласно правительственным данным Индии, которые привело агентство PTI, в 2025–2026 финансовом году (закончился 31 марта) ее главным торговым партнером стал Китай, вытеснив с этой позиции США. КНР снова стала лидером по этому показателю впервые с 2020–2021 финансового года.