Эксперты заявили о рекордных показателях торговли России и Китая

Эксперты заявили о рекордных показателях торговли России и КитаяВ экспорте из КНР сформировался феномен «новых челноков»
Товарооборот России и Китая в I квартале увеличился на 15% до $61,3 млрд, следует из свежей статистики Главного таможенного управления КНР. По итогам I квартала 2026 г. экспорт китайских товаров в Россию составил $27,7 млрд, что на 22% выше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Поставки из РФ в страну увеличились на 10% до $33,6 млрд. Несмотря на годовой рост торговли, поквартальная динамика оказалась отрицательной. Сумма экспорта и импорта по итогам первых трех месяцев 2026 г. снизилась на 5% по сравнению с IV кварталом 2025 г., что, скорее всего, связано с сезонностью некоторых поставок.
В марте товарооборот двух стран вырос на 20% в годовом выражении до $22,1 млрд. Причем годовая динамика взаимной торговли была равнозначна – на те же 20% вырос и экспорт китайских товаров в Россию (до $9,4 млрд), и импорт продукции из России (до $12,8 млрд). В то же время в сопоставлении месяц к месяцу поставки из Китая в марте выросли на 1,6%, а объем ввезенных из России товаров – на 28%.