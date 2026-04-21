Эксперты заявили о рекордных показателях торговли России и Китая

Товарооборот России и Китая в I квартале увеличился на 15% до $61,3 млрд, следует из свежей статистики Главного таможенного управления КНР. По итогам I квартала 2026 г. экспорт китайских товаров в Россию составил $27,7 млрд, что на 22% выше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Поставки из РФ в страну увеличились на 10% до $33,6 млрд. Несмотря на годовой рост торговли, поквартальная динамика оказалась отрицательной. Сумма экспорта и импорта по итогам первых трех месяцев 2026 г. снизилась на 5% по сравнению с IV кварталом 2025 г., что, скорее всего, связано с сезонностью некоторых поставок.