Индекс деловой активности еврозоны достиг максимума за почти четыре года

Индекс деловой активности еврозоны достиг максимума за почти четыре годаЭксперты объясняют это активизацией закупок из-за ожидания роста цен
Индекс деловой активности (PMI, Purchasing Managers’ Index) в производственном секторе еврозоны по итогам апреля вырос до 52,2 пункта по сравнению с 51,6 в марте. Это максимум за последние 47 месяцев, следует из отчета аналитической компании S&P Global.
Индекс PMI рассчитывается каждый месяц на основе панельных опросов промышленных компаний частного сектора. Данные по еврозоне получают с помощью анализа результатов исследований, проводимых в Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Ирландии и Греции. Всего опрашивается около 3000 компаний.
