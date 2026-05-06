Суды удовлетворили почти 90% требований налоговых органов в 2025 году

Суды удовлетворили почти 90% требований налоговых органов в 2025 годуПри этом число инициированных ими судебных споров снизилось на 12%
Суды в 2025 г. рассмотрели требований налоговых органов на 287 млрд руб. (+1,3% к результату прошлого года), из которых было удовлетворено почти 90% исков на 258,3 млрд руб., следует из презентации ФНС об итогах работы в 2025 г., с которой ознакомились «Ведомости». Одновременно число споров с участием налоговых органов в прошлом году сократилось на 12%, с 6118 годом ранее до 5384.
Отрицательную динамику показала и доля банкротных процедур в отношении юридических лиц, инициированных ФНС. Согласно данным статистического бюллетеня Федресурса «Банкротство в России», она сократилась с 24,3% в 2024 г. до 16,4% по итогам прошлого года (абсолютные значения в документе не приводятся).
