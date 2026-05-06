Минфин указал на недофинансирование науки в странах БРИКС

В большинстве стран БРИКС расходы на исследования и разработки за год составляют 0,2–1,5% ВВП против 3,2–6,4% в экономиках других стран. Такие выводы делает Центральный университет в исследовании о финансировании технологического развития государств – членов объединения. Выдержку из него 5 мая опубликовала пресс-служба Минфина. Полный текст будет обнародован позже, уточнили в ведомстве. На венчурном рынке схожая ситуация: объем вложений составляет 0,1–0,3% ВВП в странах союза, отмечают авторы.