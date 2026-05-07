Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Аргентины с CCC+ до B

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Аргентины в иностранной и местной валюте с CCC+ до B-, следует из пресс-релиза организации. Прогноз рейтинга – «стабильный», отмечает агентство. Это значит, что сейчас угроза дефолта в государстве заметно снизилась – хотя риски все еще высоки, он не кажется вероятным. Как ожидает Fitch, дефицит текущего счета в Аргентине незначительно сократится в этом году до 1% ВВП. По оценкам агентства, за 2025 г. он составил около 1,9% ВВП. В среднем страны с рейтингом B- имеют дефицит в размере примерно 3,7% ВВП.