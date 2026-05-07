Бюджет получил первые дополнительные нефтегазовые доходы с начала года

Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета в апреле выросли на 38,67% относительно марта и составили 855,6 млрд руб., следует из материалов Минфина, опубликованных 6 мая. Дополнительные НГД по итогам апреля вышли в положительную зону впервые с начала года. При базовом объеме в 834,6 млрд руб. они составили 21 млрд. В марте бюджет недополучил 234,3 млрд руб. В начале мая министр финансов Антон Силуанов отмечал, что в казну дополнительно поступит около 200 млрд руб. за счет благоприятной конъюнктуры. «Мы их [дополнительные НГД] ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы <...> Речь идет о сумме примерно 200 млрд руб.», – отметил он (цитата по ТАСС).