Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,53-0,01%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RGBITR781,01+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Бюджет получил первые дополнительные нефтегазовые доходы с начала года

Их объем оказался не очень высоким из-за выросших выплат по демпферу
Ксения Котченко
Василий Милькин
dpa/picture-alliance / ТАСС
dpa/picture-alliance / ТАСС

Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета в апреле выросли на 38,67% относительно марта и составили 855,6 млрд руб., следует из материалов Минфина, опубликованных 6 мая. Дополнительные НГД по итогам апреля вышли в положительную зону впервые с начала года. При базовом объеме в 834,6 млрд руб. они составили 21 млрд. В марте бюджет недополучил 234,3 млрд руб. В начале мая министр финансов Антон Силуанов отмечал, что в казну дополнительно поступит около 200 млрд руб. за счет благоприятной конъюнктуры. «Мы их [дополнительные НГД] ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы <...> Речь идет о сумме примерно 200 млрд руб.», – отметил он (цитата по ТАСС).

Несмотря на отклонения от базового объема, поступления от НГД ежемесячно растут с начала года, в марте они составили 617 млрд руб., в феврале – 432,3 млрд руб., в январе – 393,3 млрд руб. Апрельский показатель все еще меньше уровня за аналогичный период прошлого года на 21,22%. НГД России в апреле 2025 г. составили 1,086 трлн руб.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её