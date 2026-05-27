Главная / Экономика /

Как ограничение сроков давности по приватизации повлияет на деловой климат

Госдума одобрила закон, обсуждавшийся последние несколько лет
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости / Ведомости

Госдума 26 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в ст. 196 и ст. 217 Гражданского кодекса (ГК), которые регулируют общий срок исковой давности сделок при приватизации госимущества. Закон обсуждался последние несколько лет. Он распространяет на иски о приватизации общий срок давности в три года с момента выявления нарушений при покупке, но не более 10 лет с их совершения. Из 376 депутатов «за» проголосовали 303.

Представлял в парламенте поправки председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он подчеркнул, что изменения не затронут изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам, что важно для сохранения «баланса между защитой добросовестных приобретателей и борьбой с неправомерным обогащением». «Мы даем сигнал о гарантиях собственности тем, кто долгие годы развивал предприятия и инвестировал в них, даже если более 10 лет назад при приватизации не все процедуры были выполнены. Это создаст необходимую правовую определенность и стабильность для бизнеса, общества и государства», – отметил он.

