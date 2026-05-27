Как ограничение сроков давности по приватизации повлияет на деловой климат

Как ограничение сроков давности по приватизации повлияет на деловой климатГосдума одобрила закон, обсуждавшийся последние несколько лет
Госдума 26 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в ст. 196 и ст. 217 Гражданского кодекса (ГК), которые регулируют общий срок исковой давности сделок при приватизации госимущества. Закон обсуждался последние несколько лет. Он распространяет на иски о приватизации общий срок давности в три года с момента выявления нарушений при покупке, но не более 10 лет с их совершения. Из 376 депутатов «за» проголосовали 303.
Представлял в парламенте поправки председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он подчеркнул, что изменения не затронут изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам, что важно для сохранения «баланса между защитой добросовестных приобретателей и борьбой с неправомерным обогащением». «Мы даем сигнал о гарантиях собственности тем, кто долгие годы развивал предприятия и инвестировал в них, даже если более 10 лет назад при приватизации не все процедуры были выполнены. Это создаст необходимую правовую определенность и стабильность для бизнеса, общества и государства», – отметил он.