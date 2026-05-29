Эксперты зафиксировали повышение рациональности потребления россиян

Среди россиян растет тренд на умное потребление, когда покупатели стремятся к оптимальному соотношению цены и качества и не готовы жертвовать характеристиками ради более низкой цены. К такому выводу пришли эксперты в исследовании «Россияне переходят к «умному потреблению», подготовленном НИУ ВШЭ совместно с сетью дискаунтеров «Чижик» («Ведомости» ознакомились с документом). Доля покупателей, демонстрирующих осознанный подход к выбору товаров, увеличилась до 37% в 2025 г. против 32% годом ранее. При этом более рационально себя ведут посетители офлайн-магазинов: среди них доля приверженцев такого потребления составляет 40,2%, тогда как среди онлайн-покупателей – 28,2%.