ФНС начала бороться с «налоговой миграцией» фермеров

ФНС начала бороться с «налоговой миграцией» фермеровИх прибыль не может облагаться по льготной ставке, если активы и деятельность сосредоточены в другом субъекте
Налоговые органы начали доначислять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в другом субъекте. Тренд не носит массового характера – об этих кейсах «Ведомостям» рассказали два юриста.
ЕСХН – специальный режим для ИП и компаний, не менее 70% от всех доходов которых приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Его пользователи освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. По общему правилу ставка составляет 6%, однако субъекты вправе снижать ее вплоть до обнуления. Платится налог с базы «доходы минус расходы».
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