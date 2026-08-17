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Главная / Экономика /

ФНС начала бороться с «налоговой миграцией» фермеров

Их прибыль не может облагаться по льготной ставке, если активы и деятельность сосредоточены в другом субъекте
Дарья Мосолкина
Налоговые инспекции проверяют, где находятся земельные участки, техника, работники, склады, откуда фактически ведется деятельность
Налоговые инспекции проверяют, где находятся земельные участки, техника, работники, склады, откуда фактически ведется деятельность / Максим Стулов / Ведомости

Налоговые органы начали доначислять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в другом субъекте. Тренд не носит массового характера – об этих кейсах «Ведомостям» рассказали два юриста.

ЕСХН – специальный режим для ИП и компаний, не менее 70% от всех доходов которых приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Его пользователи освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. По общему правилу ставка составляет 6%, однако субъекты вправе снижать ее вплоть до обнуления. Платится налог с базы «доходы минус расходы».

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