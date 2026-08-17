ФНС начала бороться с «налоговой миграцией» фермеров

ЕСХН – специальный режим для ИП и компаний, не менее 70% от всех доходов которых приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Его пользователи освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. По общему правилу ставка составляет 6%, однако субъекты вправе снижать ее вплоть до обнуления. Платится налог с базы «доходы минус расходы».