Доначисления по итогам таможенных проверок выросли на четверть в I полугодии

Доначисления по итогам таможенных проверок выросли на четверть в I полугодииПри этом фактически бизнес выплатил в бюджет только 72% от этой суммы
За шесть месяцев 2026 г. таможенные органы доначислили бизнесу по итогам проверок 35,2 млрд руб., что на 25% больше результата января – июня 2025 г. (28,1 млрд). Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Ведомости». При этом разрыв между начисленной и реальной выплаченной суммой в текущем году также вырос по сравнению с первым полугодием 2025 г. Если в прошлом году из общей суммы доначислений федеральный бюджет получил 79,4% (22,3 млрд руб.), то в январе – июне 2026 г. только 72,2% (25,4 млрд), следует из данных ведомства.
Основные нарушения, которые допускали участники ВЭД, – занижение таможенной стоимости товара, заявление недостоверных либо ошибочных сведений о его классификационном коде, а также незаконный оборот продукции, отмечается в материалах ФТС.
Также, по данным ведомства, в первом полугодии таможенники возбудили 80 148 дел об административных правонарушениях, в результате чего в бюджет было взыскано 1,8 млрд руб. За аналогичный период 2025 г. сумма была чуть меньше – 1,35 млрд руб., хотя количество дел больше – 87 976.
В прошлом году ФТС выполнила прогнозное задание по поступлению средств в бюджет на 99%, перечислив 5,9 трлн руб., сообщал в марте глава службы Валерий Пикалев. Из общей суммы 82% (4,7 трлн руб.) доходов обеспечил импорт и по 9% (519,3 млрд и 521,8 млрд руб.) – экспорт и прочие категории поступлений соответственно. При этом плановое задание, заявленное изначально на уровне 8,1 трлн руб., было существенно снижено в течение года.
Официально Минфин не объявлял KPI ведомства на 2026 г., но, согласно закону о бюджете на 2026–2028 гг., прогноз составляет 7,2 трлн руб.
Почему растут доначисления и падает их исполнение
Рост суммы таможенных доначислений за первое полугодие связан в первую очередь с увеличением количества проверок, а также ростом «среднего чека» по их итогам, отмечает директор практики оказания консультационных услуг в области таможенного регулирования ТеДо Марина Волкова.
Согласно внутренней статистике логистической компании Optimalog, средняя сумма доначислений по итогам одной проверки в текущем году выросла более чем в 2 раза – с 360 000 до 800 000 руб. «За весь прошлый год нам пришло 439 требований на общую сумму почти 160 млн [руб.]. Средний размер требований был 360 000 руб. В этом году количество требований сократилось до 108 за семь месяцев. При этом сумма составила 85 млн и средний размер требований вырос практически до 800 000 руб.», – говорит генеральный директор компании Георгий Властопуло.
Расхождение в сумме доначислений и реально выплаченных средств наблюдается не первый год. Например, в 2024 г. было доначислено 56,4 млрд руб., а взыскано в бюджет 43,2 млрд руб., в 2025 г. при сумме доначислений в 49,3 млрд руб. взыскать удалось 35 млрд руб., обращает внимание Волкова.
Закон устанавливает определенный срок, который необходимо выдержать с момента завершения проверки до взыскания платежей, напоминает представитель ФТС. В этот срок компания может предоставить свои возражения на акт проверки, поясняет он. «Кроме того, не все бывают согласны с принимаемыми таможней решениями и обжалуют результаты проверок, из-за этого также образуется разница в показателях между доначисленными суммами и взысканиями», – говорит представитель ФТС.
Также в ряде случаев платежи невозможно взыскать до вступления в силу судебного решения, так как на него могут быть наложены судом обеспечительные меры, добавляет он. Кроме того, должник может не располагать необходимой суммой из-за чего таможенные органы взыскивают доначисленную сумму в принудительном порядке, рассказал представитель ФТС.
Безусловно, участники ВЭД в текущих экономических условиях «бьются за каждый рубль», потому что зачастую результаты проверок выглядят спорно, говорит Властопуло. Второй важный фактор, влияющий на расхождение, – вероятный рост числа участников ВЭД, которые находятся в состоянии ликвидации или банкротства и не могут исполнить обязательства за прошлые периоды, предполагает он.
В фокусе контроля ФТС, как правило, таможенная стоимость и классификация товаров, но зачастую доначисления не свидетельствуют о правонарушениях со стороны участников ВЭД, говорит Волкова. «Многие компании сталкиваются с изменившимися подходами таможенных органов или иной интерпретацией положений законодательства», – поясняет юрист.
ФТС обычно обращает внимание на «классические области риска»: таможенную стоимость, классификацию товаров, не учтенные в цене дивиденды и роялти, соглашается руководитель таможенно-логистического оператора КВТ Юлия Шленская. «Тревожная новинка этого года» – переквалификация дел о неуплате таможенных платежей в уголовные дела, добавляет она. Например, согласно данным ведомства, по ст. 194 Уголовного кодекса («Уклонение от уплаты таможенных платежей») в I квартале 2026 г. возбуждено 134 дела, что больше показателя любого из четырех кварталов прошлого года – 109, 69, 72 и 53 дела соответственно, обращает внимание Шленская.
Изменения в регулировании
На фоне усиления контроля законодатели продолжают дорабатывать таможенное регулирование. Накануне Минфин опубликовал на портале нормативных актов поправки в закон «О таможенном регулировании», где среди прочего предложил продлить срок таможенного контроля с трех до пяти лет, когда проведенная проверка была успешно обжалована участниками ВЭД.
Продление возможно только для того, чтобы исполнить новое решение вместо старого, говорит Волкова. На практике иногда бывают случаи, когда для возврата излишне взысканных платежей таможня должна вынести новый документ и внести изменения в таможенную декларацию, отмечает она. «Однако если срок контроля уже истек, то такой возврат не может быть оформлен в соответствии с установленными процедурами. Теперь у таможни может появиться возможность исполнить решение вышестоящего органа с соблюдением всех правил», – поясняет Волкова.
Продление срока таможенного контроля увеличивает в целом таможенные риски, считает партнер Б1 Вильгельмина Шавшина. По ее мнению, участникам ВЭД потребуется более тщательно выстраивать стратегию защиты уже на этапе подачи жалобы: заранее оценивать финансовые последствия приостановления взыскания, формировать необходимую доказательственную базу, контролировать сроки действия обеспечения и учитывать вероятность проведения повторного таможенного контроля даже после положительного рассмотрения жалобы.
Отдельный блок поправок конкретизирует порядок исполнения решения таможенного органа, которое обжалует участник ВЭД, продолжает Волкова. Например, устанавливаются четкие сроки такого приостановления, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в нем. По мнению Волковой, это позволит повысить правовую определенность для участников рынка.
Законопроект Минфина также конкретизирует срок для исполнения решений по жалобам в 15 рабочих дней, добавляет партнер практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. При таких поправках шансов не исполнить решение вышестоящего органа не остается, уверен он.