Доначисления по итогам таможенных проверок выросли на четверть в I полугодии

За шесть месяцев 2026 г. таможенные органы доначислили бизнесу по итогам проверок 35,2 млрд руб., что на 25% больше результата января – июня 2025 г. (28,1 млрд). Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Ведомости». При этом разрыв между начисленной и реальной выплаченной суммой в текущем году также вырос по сравнению с первым полугодием 2025 г. Если в прошлом году из общей суммы доначислений федеральный бюджет получил 79,4% (22,3 млрд руб.), то в январе – июне 2026 г. только 72,2% (25,4 млрд), следует из данных ведомства.