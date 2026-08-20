Что значит прекращение торговли и финансовых операций ОАЭ с Ираном

Кроме ответа на угрозы со стороны Ирана решение могло быть принято в координации с США, ОАЭ держит курс на сближение с американцами и Израилем, допускает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. Заявление МИД ОАЭ опубликовано через пять дней после того, как министр финансов США Скотт Бессент 14 августа анонсировал вместе с продолжением морской блокады Ирана «меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны». The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп решил сосредоточиться на экономическом давлении на Иран. А 19 августа CNN сообщил, что Трамп приказал прекратить дипломатические контакты с Ираном, сменив тактику на «медленное удушение». Сам Трамп в своей Truth Social 18 августа написал, что переговоры с Тегераном не идут, а морская блокада остается в силе.