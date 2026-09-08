Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX152,68-0,99%CNY Бирж.12,757-1,05%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,68-0,06%RGBITR773,7-0,03%
Главная / Экономика /

Сможет ли Канада победить Дональда Трампа в торговой войне

Ответные пошлины Оттавы эскалируют экономическую схватку с Вашингтоном
Роман Романов
Evelyn Hockstein / REUTERS
Evelyn Hockstein / REUTERS

С 8 сентября американские товары на общую сумму $27,6 млрд будут облагаться властями Канады пошлинами со ставкой от 15 до 50%, включая сталь, кисломолочные продукты, сельхозоборудование, целлюлозно-бумажные изделия, одежду и электронику (всего 629 наименований). Об этом говорится на сайте канадского министерства финансов. Там также подчеркивается, что правительство выделит $7,5 млрд на поддержку рабочих и предпринимателей, чья деятельность была затронута американскими пошлинами со ставкой 50%, введенными президентом США Дональдом Трампом 22 августа в отношении части канадского экспорта в Америку. В канадском минфине подчеркнули, что те меры коснулись товаров также на $27,6 млрд. Кроме того, ответные канадские меры не касаются товаров из США, которые находятся транзитом в Канаде.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на таможенные данные двух стран, 80% канадского экспорта в США в этом году было осуществлено на беспошлинной основе согласно уже просроченному, но все еще действующему трехстороннему соглашению о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. На фоне эскалации торгового конфликта за неделю до ответных канадских тарифов премьер-министр страны либерал Марк Карни повторно подчеркнул готовность подписать с Вашингтоном торговое соглашение, но только в том случае, если оно будет отвечать интересам обоих государств.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте