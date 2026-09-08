Сможет ли Канада победить Дональда Трампа в торговой войне

С 8 сентября американские товары на общую сумму $27,6 млрд будут облагаться властями Канады пошлинами со ставкой от 15 до 50%, включая сталь, кисломолочные продукты, сельхозоборудование, целлюлозно-бумажные изделия, одежду и электронику (всего 629 наименований). Об этом говорится на сайте канадского министерства финансов. Там также подчеркивается, что правительство выделит $7,5 млрд на поддержку рабочих и предпринимателей, чья деятельность была затронута американскими пошлинами со ставкой 50%, введенными президентом США Дональдом Трампом 22 августа в отношении части канадского экспорта в Америку. В канадском минфине подчеркнули, что те меры коснулись товаров также на $27,6 млрд. Кроме того, ответные канадские меры не касаются товаров из США, которые находятся транзитом в Канаде.