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Главная / Экономика /

Дивиденды, и не только: с чем связан профицит бюджета в августе

До конца года вполне возможны профицитные месяцы, но итоговый дефицит окажется в диапазоне 5–7,5 трлн рублей
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральный бюджет в августе был исполнен с профицитом в 660 млрд руб. после дефицита в 590 млрд руб. за предыдущий месяц, следует из оценки исполнения бюджета, опубликованной Минфином 9 сентября. Это второй профицитный месяц в этом году (после 178 млрд руб. в июне).

При этом общий объем дефицита за восемь месяцев составил 5,795 трлн руб. (2,5% ВВП) и на 53% превысил план, установленный законом о бюджете на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП). Разрыв выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда он составлял 3,92 трлн руб. (1,8% ВВП). При этом от рекордных уровней июля показатель также отступил вниз – в тот месяц расходы превышали поступления на 6,45 трлн руб.

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