Дивиденды, и не только: с чем связан профицит бюджета в августе

При этом общий объем дефицита за восемь месяцев составил 5,795 трлн руб. (2,5% ВВП) и на 53% превысил план, установленный законом о бюджете на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП). Разрыв выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда он составлял 3,92 трлн руб. (1,8% ВВП). При этом от рекордных уровней июля показатель также отступил вниз – в тот месяц расходы превышали поступления на 6,45 трлн руб.