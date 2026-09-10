Бизнес и ФНС обсудили спорные ситуации в оценке финансово-хозяйственной деятельности компаний

ФНС получила полномочия по оценке финансово-экономического состояния компаний в 2026 г. Это помогает в первую очередь снизить риски неисполнения государственных контрактов, затраты бизнеса на проверочные мероприятия, государственные расходы и административную нагрузку, пояснял глава ФНС Даниил Егоров. Налоговая служба запустила сервис оценки юрлиц в тестовом формате в личном кабинете налогоплательщика в 2023 г. Спустя два года он стал доступен и для ИП. С 2027 г. проверка компаний станет обязательной для участия в госзакупках – ФНС начнет автоматически передавать результаты оценки в единую информационную систему.