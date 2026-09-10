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Главная / Экономика /

Бизнес и ФНС обсудили спорные ситуации в оценке финансово-хозяйственной деятельности компаний

Основные вопросы сейчас вызывает расчет средней заработной платы работников, отмечают предприниматели
Дарья Мосолкина
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) ответила на вопросы бизнеса о нюансах оценки финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) компаний в ходе совместного заседания на площадке делового объединения «Опора России». За время фактической работы сервиса с 2023 г. ФНС получила 772 000 запросов в отношении юрлиц и 87 000 в отношении ИП, рассказал начальник управления специальных проектов Сергей Дубачев. В среднем в день обрабатывается 2827 обращений, что в 12 раз больше, чем годом ранее.

ФНС получила полномочия по оценке финансово-экономического состояния компаний в 2026 г. Это помогает в первую очередь снизить риски неисполнения государственных контрактов, затраты бизнеса на проверочные мероприятия, государственные расходы и административную нагрузку, пояснял глава ФНС Даниил Егоров. Налоговая служба запустила сервис оценки юрлиц в тестовом формате в личном кабинете налогоплательщика в 2023 г. Спустя два года он стал доступен и для ИП. С 2027 г. проверка компаний станет обязательной для участия в госзакупках – ФНС начнет автоматически передавать результаты оценки в единую информационную систему.

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