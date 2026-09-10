Что означает риск сокращения спроса на нефть в Китае почти на 9% в 2026 году

За январь – июль 2026 г. Китай импортировал в среднем 9,76 млн барр./сутки (283,33 млн т), что на 13% ниже показателя за тот же период 2025 г. На этом фоне эксперты Sinopec прогнозируют сокращение спроса на основные нефтепродукты по итогам 2026 г. Спрос на бензин уменьшится на 8,7% до 149 млн т, а на дизельное топливо – на 11,4% до 164 млн т.