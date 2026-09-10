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Главная / Экономика /

Что означает риск сокращения спроса на нефть в Китае почти на 9% в 2026 году

Структурные изменения усугубил кризис на Ближнем Востоке
Илья Лакстыгал
Нурлан Гасымов
CFOTO / NurPhoto / AFP
CFOTO / NurPhoto / AFP

По итогам 2026 г. потребление нефти в Китае может сократиться на 600 000 барр./сутки, или на 8,9%, по сравнению с предыдущим годом. Спрос падает третий год подряд и в 2026 г. может стать минимальным с 2022 г. Об этом говорится в прогнозе Института исследований экономики и развития (EDRI) китайской нефтегазовой госкомпании Sinopec (главный переработчик нефти КНР), опубликованном 9 сентября.

За январь – июль 2026 г. Китай импортировал в среднем 9,76 млн барр./сутки (283,33 млн т), что на 13% ниже показателя за тот же период 2025 г. На этом фоне эксперты Sinopec прогнозируют сокращение спроса на основные нефтепродукты по итогам 2026 г. Спрос на бензин уменьшится на 8,7% до 149 млн т, а на дизельное топливо – на 11,4% до 164 млн т.

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