Как ухудшающийся бизнес-климат повлияет на решение ЦБ по ставке

Сводный индикатор бизнес-климата (ИБК, отражает баланс спроса и предложения) третий месяц подряд находится в отрицательной области, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, который проводит ЦБ. Показатель в сентябре был на уровне -2,3 пунктов (п.) после -2,4 п. в августе. За III квартал показатель составил -2,7 п. после +1,4 п. в апреле – июне и +0,4 п. в январе – марте. В комментарии ЦБ говорится, что отрицательное значение сводного ИБК означает, что в оценках текущей ситуации и ожиданиях преобладают негативные оценки, условия для ведения бизнеса характеризуются как неблагоприятные.