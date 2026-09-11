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Главная / Экономика /

Как ухудшающийся бизнес-климат повлияет на решение ЦБ по ставке

Значимыми факторами для компаний остаются топливный кризис и логистические издержки
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сводный индикатор бизнес-климата (ИБК, отражает баланс спроса и предложения) третий месяц подряд находится в отрицательной области, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, который проводит ЦБ. Показатель в сентябре был на уровне -2,3 пунктов (п.) после -2,4 п. в августе. За III квартал показатель составил -2,7 п. после +1,4 п. в апреле – июне и +0,4 п. в январе – марте. В комментарии ЦБ говорится, что отрицательное значение сводного ИБК означает, что в оценках текущей ситуации и ожиданиях преобладают негативные оценки, условия для ведения бизнеса характеризуются как неблагоприятные.

Текущие оценки ИБК опустились ниже 10 пунктов, что свидетельствует о кризисном состоянии предприятий, полагают эксперты. По их оценкам, регулятору придется учитывать негативные данные экономической активности на заседании 11 сентября. При этом ожидания предприятий относительно дальнейших перспектив в сентябре несколько улучшились (с 5,5 п. в августе до 6,3 п. в сентябре).

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