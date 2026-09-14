Как долго ставка сохранится на уровне 14%

Основанием для паузы в снижении ключевой ставки стало ускорение инфляции в летние месяцы, вызванное главным образом ситуацией на рынке топлива, указала Набиуллина. «Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг», – подчеркнула она. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими (13,7% в августе). ЦБ потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию, указала глава регулятора. Кроме того, важная предпосылка для ДКП – это параметры бюджета, которые станут известны до конца сентября.