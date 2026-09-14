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Главная / Экономика /

Как долго ставка сохранится на уровне 14%

ЦБ поставил цикл снижения на паузу из-за возросших проинфляционных рисков
Анастасия Бойко
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что регулятор не будет длительное время держать ставку на уровне, который непосилен для экономики
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что регулятор не будет длительное время держать ставку на уровне, который непосилен для экономики / Артем Кудрявцев / Банк России

Банк России принял решение сохранить ставку на текущем уровне – 14% – после непрерывного цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в течение полутора лет. Решение совпало с ожиданиями рынка – 23 из 30 опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидали такого сценария. Члены совета директоров рассматривали предметно только вариант с сохранением ставки, заявила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Основанием для паузы в снижении ключевой ставки стало ускорение инфляции в летние месяцы, вызванное главным образом ситуацией на рынке топлива, указала Набиуллина. «Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг», – подчеркнула она. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими (13,7% в августе). ЦБ потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию, указала глава регулятора. Кроме того, важная предпосылка для ДКП – это параметры бюджета, которые станут известны до конца сентября.

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