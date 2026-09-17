Консультанты рассказали о снижении интереса клиентов к длинным инвестициям

Бизнес идет прежде всего в те сферы, где период прогнозирования очень короткий, констатирует он. «Мы видим, что мало кто сегодня готов запускать большие проекты: строить заводы, создавать сложную логистическую инфраструктуру. Потому что непонятно, что произойдет через какое-то время. А открыть магазин или компанию, из которой при необходимости можно достаточно быстро вывести деньги, – это уже другой горизонт планирования», – пояснил Орлов. Также в последнее время проявляется меньше интереса к реализации новых инвестиционных проектов, отметил он. При этом сейчас гораздо больше запросов на реструктуризацию бизнеса в России и за рубежом, перестройку технологических и производственных цепочек, добавил Орлов.