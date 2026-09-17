Минэк ускорит запуск механизма добанкротной санации до начала 2027 года

Минэкономразвития предлагает внести изменения в закон о банкротстве и ускорить запуск механизма добанкротной санации. Министерство планирует, что инструмент начнет работать с 1 января 2027 г., а не с июля 2027 г., как предусмотрено законом сейчас. Эта тема обсуждалась на стратегической сессии «Инвестклимат и целевые модели ведения бизнеса» с участием премьер-министра Михаила Мишустина, которая прошла 15 сентября, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил еще один участник заседания.