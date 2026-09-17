Минэк ускорит запуск механизма добанкротной санации до начала 2027 года

Минэк ускорит запуск механизма добанкротной санации до начала 2027 годаВедомство планирует сдвинуть срок вступления в силу соответствующих норм закона о банкротстве с июля на январь
Минэкономразвития предлагает внести изменения в закон о банкротстве и ускорить запуск механизма добанкротной санации. Министерство планирует, что инструмент начнет работать с 1 января 2027 г., а не с июля 2027 г., как предусмотрено законом сейчас. Эта тема обсуждалась на стратегической сессии «Инвестклимат и целевые модели ведения бизнеса» с участием премьер-министра Михаила Мишустина, которая прошла 15 сентября, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил еще один участник заседания.
В рамках реформы правительство также планирует установить специальные правила санации для компаний, имеющих задолженность перед государством. Эта тема также обсуждалась в ходе сессии, рассказали «Ведомостям» два участника заседания. Правила будут установлены отдельным постановлением кабмина. Кроме того, обсуждалось, что нужно подготовить систему контроля за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих. Также планируется дорабатывать информационные системы для сбора данных и оценки функционирования института банкротства в целом, отмечают собеседники.