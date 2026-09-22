Каковы будут ставки во время визита Си Цзиньпина в США

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с госвизитом США 23–25 сентября, подтвердил 21 сентября МИД Китая. Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, отвечая на вопрос агентства «Синьхуа», сказал, что Си проведет с президентом США Дональдом Трампом «углубленный обмен мнениями по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития во всем мире». По своей сути это будет ответный визит после приезда в мае в Пекин Трампа. Го тоже заметил, что подобный обмен будет иметь «историческое и знаковое значение». Китай считает, что в Пекине результатом предыдущего раунда дипломатии первых лиц стало соглашение о «конструктивной стратегической стабильности». Предыдущий раз Си был в США в 2023 г., когда он приезжал на саммит АТЭС и ради переговоров с экс-президентом Джо Байденом. В 2017 г. Трамп принимал Си с официальным визитом в резиденции Мар-а-Лаго, а первый госвизит китайского лидера был в 2015 г. при Бараке Обаме. Белый дом сообщил, что Трамп намеревается в этот раз встретить Си с его женой Пэн Лиюань в аэропорту на авиабазе «Эндрюс». 24 сентября сначала в Розовом саду Белого дома пройдет военный смотр с участием 479 военнослужащих всех видов ВС США и истребителями, а уже затем начнутся переговоры. Вечером оба лидера выступят с речами на банкете перед руководителями технологических и финансовых компаний.