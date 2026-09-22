Силуанов и Собянин обсудили бюджеты страны и столицы

Глава Минфина заявил, что одной из ключевых задач ведомства остается сведение бюджета исходя из приоритетов – обороны, безопасности и исполнения соцобязательств. Важно, «чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, чтобы жизнь была такая же, как была раньше, в предыдущие годы», отметил министр. Для балансировки бюджета «пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами». По словам Силуанова, правительство еще пару месяцев назад подготовило ряд мер по бюджетной консолидации.