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Главная / Экономика /

Экономисты назвали причины роста инфляционных ожиданий в сентябре до 14,2%

Возвращение показателя к максимумам может насторожить ЦБ и продлить период паузы в решениях по ставке
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ожидания населением роста цен в сентябре выросли на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 14,2% годовых, следует из опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 3 по 15 сентября. Респонденты, обладающие сбережениями, повысили прогнозы по инфляции на год на 0,8 п. п. до 12,8%. Оценка опрошенных, не имеющих сбережений, увеличилась на 0,4 п. п. и достигла 15,4%. Рост связан с ослаблением рубля и нехваткой топлива, утверждают опрошенные «Ведомостями» экономисты.

Показатель вернулся к июльскому уровню, когда инфляционные ожидания поднялись до максимума с марта 2022 г. и составили 14,7%. В августе они снизились до 13,7%. До начала топливного кризиса в июне ожидания роста цен на год опускались до 12,4% – минимума за два последних года.

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