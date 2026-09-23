Экономисты назвали причины роста инфляционных ожиданий в сентябре до 14,2%

Показатель вернулся к июльскому уровню, когда инфляционные ожидания поднялись до максимума с марта 2022 г. и составили 14,7%. В августе они снизились до 13,7%. До начала топливного кризиса в июне ожидания роста цен на год опускались до 12,4% – минимума за два последних года.