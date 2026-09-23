Что власти хотят изменить в налогообложении в связи с атаками

Минфин совместно с бизнесом разрабатывает поправки в главу 25 Налогового кодекса (НК, налог на прибыль организаций) для уточнения видов издержек компаний, защищающих свои объекты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Сазанов. «Есть виды расходов, которые бизнес несет, и сейчас определенным критериям признания расходов они не отвечают. Нам необходимо для такого вида расходов уточнить отдельные нормы 25-й главы, чтобы можно было их учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль», – пояснил он. По его словам, есть предложение распространить новые правила уже на 2026 г. – сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве. При этом, по словам Сазанова, системных льгот для компаний, инвестирующих в защиту, вводить не планируется, в том числе включать такие расходы в федеральный инвестиционный налоговый вычет.