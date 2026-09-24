ОЭСР ожидает замедления роста ВВП России в следующем году

ОЭСР ожидает замедления роста ВВП России в следующем годуВ мировой экономике возрастают инфляционные риски, предупреждает организация
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела макроэкономический прогноз для России на 2027 г., понизив оценку роста ВВП на 0,2 процентного пункта (п. п.) до 0,6% и повысив прогноз по инфляции на 1,4 п. п. до 6%. Прогноз ОЭСР по росту цен на следующий год заметно выше официальных оценок ЦБ и Минэкономразвития, которые ожидают возвращения к таргету 4% в 2027 г. Прогнозы ОЭСР на текущий год сохранены: рост экономики России ожидается на уровне 0,5%, инфляция – 6,5%.
Несмотря на усиление инфляционного давления в мире, спровоцированного конфликтом на Ближнем Востоке, ОЭСР сохранила умеренный оптимизм относительно перспектив глобального ВВП. Прогноз роста повышен на 0,1 п. п. в этом году – до 2,9%, в следующем незначительно понижен – на 0,1 п. п. до 3%. Экономическую активность будут сдерживать высокие цены и процентные ставки, но в поддержку выступят инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и ожидаемое снижение цен на энергоносители до конца 2027 г.