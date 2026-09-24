ОЭСР ожидает замедления роста ВВП России в следующем году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела макроэкономический прогноз для России на 2027 г., понизив оценку роста ВВП на 0,2 процентного пункта (п. п.) до 0,6% и повысив прогноз по инфляции на 1,4 п. п. до 6%. Прогноз ОЭСР по росту цен на следующий год заметно выше официальных оценок ЦБ и Минэкономразвития, которые ожидают возвращения к таргету 4% в 2027 г. Прогнозы ОЭСР на текущий год сохранены: рост экономики России ожидается на уровне 0,5%, инфляция – 6,5%.