Главное из проекта бюджета на 2027–2029 годы

«Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях. Устойчивость бюджета – это не только вопрос достаточности ресурсов, но и качества управления ими. Поэтому в бюджетном пакете предусмотрен комплекс мер по приоритизации расходов, а ресурсы сосредоточены на наиболее значимых для государства и граждан направлениях. Все решения бюджетного пакета направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов и создать условия для долгосрочного экономического роста страны», – отметил министр финансов Антон Силуанов.