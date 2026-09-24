Главное из проекта бюджета на 2027–2029 годы

Главное из проекта бюджета на 2027–2029 годыДефицит 2% ВВП, индексация пенсий, «детский бюджет» и налоговые новации
Минфин России внес на рассмотрение в правительство РФ пакет законопроектов, включающий законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг., законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку, а также законопроект о внесении отдельных изменений в Налоговый кодекс РФ для повышения устойчивости бюджетной системы.
Приоритеты бюджетной политики
Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на:
выполнение всех социальных обязательств государства;
обеспечение потребностей обороны и безопасности страны;
социальную поддержку участников спецоперации и их семей;
обеспечение технологического лидерства.
Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно.
«Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях. Устойчивость бюджета – это не только вопрос достаточности ресурсов, но и качества управления ими. Поэтому в бюджетном пакете предусмотрен комплекс мер по приоритизации расходов, а ресурсы сосредоточены на наиболее значимых для государства и граждан направлениях. Все решения бюджетного пакета направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов и создать условия для долгосрочного экономического роста страны», – отметил министр финансов Антон Силуанов.
Индексация пенсий и пособий
В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий:
страховые пенсии в 2027 г. будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты;
средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 904 руб.
Поддержка семей
Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению рождаемости. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн руб., включая выплату единого детского пособия.
Предусмотрены:
средства на ежегодную индексацию с 1 февраля материнского капитала;
средства на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей;
средства на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми – порядка 1,9 трлн руб.
Развитие образования
Проектом федерального бюджета на 2027–2029 гг. предусмотрены средства на развитие образования:
более 105 млрд руб. планируется направить на строительство 150 школ к 2030 г.;
на ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд руб., на строительство новых учреждений – еще 25,7 млрд руб.;
к 2030 году запланировано строительство более 100 детских садов;
средства будут направлены на ремонт общежитий университетов – около 80 млрд руб., и техникумов – 65 млрд руб.
Здравоохранение
В сфере здравоохранения продолжится финансирование нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Почти 278 млрд руб. планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения. Средства также будут направлены на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», а также по программе 14 ВЗН, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Оборона и безопасность
Стратегический приоритет бюджета – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников спецоперации и их семей. Запланированные ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей.
Технологическое лидерство и инфраструктура
Еще одним важным направлением расходов бюджета является обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. На будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование почти 2 трлн руб.
Продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроекта «Станки» и «Беспилотные авиационные системы». Объем их финансирования за три года увеличится и составит 135,7 млрд руб. и 103,3 млрд руб. соответственно. Будет докапитализирован ФРП в целях предоставления льготного заемного финансирования в объеме 205 млрд руб.
В рамках развития инфраструктуры, в т. ч. транспортной, будут направлены значительные ресурсы на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта:
объем финансирования дорожного хозяйства превысит 4,4 трлн руб. на трехлетку;
еще 65,3 млрд руб. будет направлено на обновление общественного транспорта, в том числе на наземный электрический транспорт;
средства будут направлены на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – более 180 млрд руб. за три года.
Поддержка регионов
Для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки субъектам РФ в проекте бюджета предусмотрен значительный объем финансовой поддержки в форме межбюджетных трансфертов. Продолжится предоставление казначейских инфраструктурных кредитов.
Бюджетный пакет также содержит законопроект об отсрочке для регионов по возврату бюджетных кредитов, сроки возврата которых приходятся на 2027–2029 гг., на 2030 г. Эта мера позволит регионам перераспределить 300 млрд бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач. Ранее по поручению президента было принято аналогичное решение о переносе возврата части бюджетных кредитов, запланированного на 2026 г., на 2030 г., что дало регионам дополнительные 100 млрд руб.
Базовая цена на нефть
Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Для минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств с 2027 г. будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне 50 $/барр.
Изменения в Налоговый кодекс
Также в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. Ключевые принципы налоговой политики сохраняются – справедливость и эффективность налоговой системы.
В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13–22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы:
по дивидендам и от другого долевого участия;
по процентам от вкладов;
по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами;
от продажи имущества и реализации долей участия;
по договорам страхования и дарения.
Сейчас «пассивные» доходы облагаются по ставкам 13–15%. Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн руб. Изменения также не распространяются на доходы участников спецоперации. Предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 млн граждан.
Кроме того, предлагается установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФ будет зачитываться.
Также предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С» до 35%.
В рамках формирования конкурентной среды и «обеления» экономики законопроектом предложено:
для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки;
ввести таможенный сбор в размере 100 руб. за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями.
Налогообложение природной ренты
Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты. В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 г. (по золоту – 20%). Введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы России.
По определенным видам продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения и др.) в 2026 г. наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход.