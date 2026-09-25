Минэкономразвития ожидает увеличения номинальных зарплат на 35% за четыре года

Показатель отражает размер заработной платы до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок. На предстоящие три года ведомство ожидает снижение темпов – в 2027 г. показатель вырастет на 6,8% до 119 969 руб., в 2028 г. – на 6,9% до 128 237 руб., следует из документа. На 2029 г. прогноз предполагает среднюю зарплату в размере 137 362 руб. в месяц (+7,1% год к году). По итогам 2025 г. номинальные зарплаты увеличились на 14,3% в годовом выражении до 101 784 руб., следует из данных Росстата.