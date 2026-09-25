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Главная / Экономика /

Минэкономразвития ожидает увеличения номинальных зарплат на 35% за четыре года

После роста на 10,3% в этом году динамика будет постепенно замедляться
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян вырастут за четыре года на 35% относительно 2025 г., следует из прогноза социально-экономического развития на 2027–2029 гг., подготовленного Минэкономразвития («Ведомости» его изучили). Базовый вариант обновленного прогноза Минэка предполагает, что в этом году номинальные зарплаты вырастут на 10,3% до 112 279 руб.

Показатель отражает размер заработной платы до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок. На предстоящие три года ведомство ожидает снижение темпов – в 2027 г. показатель вырастет на 6,8% до 119 969 руб., в 2028 г. – на 6,9% до 128 237 руб., следует из документа. На 2029 г. прогноз предполагает среднюю зарплату в размере 137 362 руб. в месяц (+7,1% год к году). По итогам 2025 г. номинальные зарплаты увеличились на 14,3% в годовом выражении до 101 784 руб., следует из данных Росстата.

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