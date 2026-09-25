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Главная / Экономика /

Как долго продержится торговое перемирие США и Китая

Стороны думают о перспективах большой сделки, но такой исход маловероятен
Роман Романов
Владимир Кулагин
Дональд Трамп всегда подчеркивал свои личные дружеские отношения с Си Цзиньпином, но это не останавливало его от введения пошлин на китайские товары
Дональд Трамп всегда подчеркивал свои личные дружеские отношения с Си Цзиньпином, но это не останавливало его от введения пошлин на китайские товары / Saul Loeb / AFP

Китай и США договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 г. в надежде достигнуть за это время более масштабной сделки, сообщил министр финансов Скотт Бессент на фоне официального государственного визита в его страну председателя КНР Си Цзиньпина. На вопрос журналистов о перспективах всеобъемлющего торгового соглашения чиновник отметил свои сомнения, но все же высказал надежду на позитивный исход.

Бессент также подчеркнул, что именно китайская сторона упомянула возможность более весомого соглашения в ходе 12-часовых переговоров в конце прошлой недели, когда в США прилетал вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В ходе встречи Хэ с Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром они якобы согласовали предварительные условия как торговой сделки, так и соглашения по вопросам искусственного интеллекта (ИИ). Бессент уточнил, что Китай соблюдает условия по закупкам американских соевых бобов, но пока не достиг согласованного уровня закупок другой американской сельхозпродукции.

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