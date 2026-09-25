Как долго продержится торговое перемирие США и Китая

Бессент также подчеркнул, что именно китайская сторона упомянула возможность более весомого соглашения в ходе 12-часовых переговоров в конце прошлой недели, когда в США прилетал вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В ходе встречи Хэ с Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром они якобы согласовали предварительные условия как торговой сделки, так и соглашения по вопросам искусственного интеллекта (ИИ). Бессент уточнил, что Китай соблюдает условия по закупкам американских соевых бобов, но пока не достиг согласованного уровня закупок другой американской сельхозпродукции.