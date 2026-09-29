Россияне стали чаще беспокоиться из-за цен на продовольствие

Россияне стали чаще переживать из-за роста цен на продукты питания, включая сыр, колбасы, сахар, соль, кофе, чай, а также мясо и птицу. Их назвали самыми заметно подорожавшими категориями товаров. Об этом пишет Банк России в докладе «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за сентябрь.