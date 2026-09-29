Россияне стали чаще беспокоиться из-за цен на продовольствие

Россияне стали чаще беспокоиться из-за цен на продовольствиеИнфляционные ожидания населения продолжают расти, указал ЦБ
Россияне стали чаще переживать из-за роста цен на продукты питания, включая сыр, колбасы, сахар, соль, кофе, чай, а также мясо и птицу. Их назвали самыми заметно подорожавшими категориями товаров. Об этом пишет Банк России в докладе «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за сентябрь.
Регулятор отмечает повышение общей обеспокоенности респондентов ростом цен на большинство товаров и услуг, входящих в опросную анкету. При этом они стали реже сообщать об удорожании фруктов и овощей, хлеба и хлебобулочных изделий.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам