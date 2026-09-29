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Главная / Экономика /

Россияне стали чаще беспокоиться из-за цен на продовольствие

Инфляционные ожидания населения продолжают расти, указал ЦБ
Ксения Котченко
Инфляционные ожидания россиян чувствительны к изменению цен на продукты питания, которые занимают значительную долю в потребительской корзине
Инфляционные ожидания россиян чувствительны к изменению цен на продукты питания, которые занимают значительную долю в потребительской корзине / Алексей Орлов / Ведомости

Россияне стали чаще переживать из-за роста цен на продукты питания, включая сыр, колбасы, сахар, соль, кофе, чай, а также мясо и птицу. Их назвали самыми заметно подорожавшими категориями товаров. Об этом пишет Банк России в докладе «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за сентябрь.

Регулятор отмечает повышение общей обеспокоенности респондентов ростом цен на большинство товаров и услуг, входящих в опросную анкету. При этом они стали реже сообщать об удорожании фруктов и овощей, хлеба и хлебобулочных изделий.

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