Что предпримет японское правительство для поддержания иены

Что предпримет японское правительство для поддержания иеныДля укрепления курса необходима жесткая ДКП и интервенции, но это разгонит траты на обслуживание госдолга и ослабит финансовую систему, считают эксперты
Правительство Японии может в ближайшем будущем предпринять новые меры против дальнейшего ослабления курса иены. Рынки должны быть готовы к жестким сценариям, заявил главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура 28 сентября. Речь идет о высказываниях в рамках саммита президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Политики обсуждали проблемы слабого курса иены, валютную координацию и другие аспекты сотрудничества. Лидеры США и Японии выразили явную обеспокоенность ослаблением иены.
Сейчас курс японской валюты к доллару составляет примерно 157,26, по информации Investing.com. За последний год курс японской валюты уже несколько раз опускался до стрессового уровня в 160–164 иены/$. Значительное его ослабление началось в конце зимы 2026 г. Уже летом японская валюта упала до 40-летнего минимума в 163,84 иены/$. После жестких сигналов властей, вмешательства регуляторов в виде интервенций и повышения ставки курс откатился примерно к 153–157 иенам/$, но по-прежнему остается слабым.