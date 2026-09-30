Что предпримет японское правительство для поддержания иены

Сейчас курс японской валюты к доллару составляет примерно 157,26, по информации Investing.com. За последний год курс японской валюты уже несколько раз опускался до стрессового уровня в 160–164 иены/$. Значительное его ослабление началось в конце зимы 2026 г. Уже летом японская валюта упала до 40-летнего минимума в 163,84 иены/$. После жестких сигналов властей, вмешательства регуляторов в виде интервенций и повышения ставки курс откатился примерно к 153–157 иенам/$, но по-прежнему остается слабым.