Главы правительств стран ЕАЭС обсудили значение промышленной кооперации

Главы правительств стран ЕАЭС обсудили значение промышленной кооперацииВ сложных геополитических условиях растет значение партнерства
Делегации стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались в Минске, чтобы обменяться видением того, какие возможности есть для укрепления производственно-технологической кооперации между странами, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь».
Он отметил, что тема кооперации в этих областях «крайне важная для всех государств», поскольку сильная промышленность обеспечивает суверенное развитие и качественный экономический рост, а также повышение уровня жизни граждан.
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