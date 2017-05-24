Насколько устойчивы позитивные тенденции в российской экономике?
В начале 2017 года всё хорошее, что могло произойти в российской экономике, произошло – экономической рост продолжал восстанавливаться, рубль заметно укрепился, инфляция практически достигла цели в 4%, а Банк России начал более активно снижать ставки. Возникает вопрос – насколько эти положительные тенденции устойчивы? Давайте аккуратно разберемся.
Экономический рост, по нашим оценкам, должен становиться все более и более заметным. Мы ожидаем, что по итогам года экономика может вырасти на 1,7%, удивив многих аналитиков и превысив рыночный консенсус. Инвестиции уже должны были внести положительный вклад в экономический рост в I квартале, и можно ожидать дальнейшего умеренного расширения инвестиционной активности после зафиксированного в 2016 г. роста прибылей компаний, на фоне смягчения кредитных условий и снижения уровня общей неопределенности. Не стоит сбрасывать со счетов и продолжающийся цикл наращивания запасов в экономике.
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