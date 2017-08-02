Почему США и ЕС могут пойти по пути экономического национализма, а Китай и Россия – нет

Забуксовавшая глобализация и обращение ведущей экономики мира к протекционизму под лозунгом America First поднимает тему неизбежных изменений правил и практик в международной торговле и смены модели развития глобальной экономики в целом. Одной из иллюстраций таких перемен может служить согласованный конгрессом США пакет санкций против Ирана, КНДР и России. Он носит экономический характер в отношении не только компаний и чиновников этих стран, но и торговых партнеров и, как опасаются в Берлине и Брюсселе, может быть направлен в том числе на передел энергетического рынка Европы.

Под угрозой новых санкций США оказались поставки углеводородов из России и, в частности, проект «Северный поток - 2», что негативно для энергообеспечения Европы, а также бизнес на российском направлении европейских энергетических и машиностроительных компаний. Между тем в Париже, например, сих пор хорошо помнят о $8 млрд штрафа, наложенного Соединенными Штатами на банк BNP Paribas за проведение транзакций для иранских клиентов. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с принятием законопроекта о санкциях пригрозил принять меры против США в отношении законопроекта о санкциях, заявив: «America First не может означать, что интересы Европы стоят на последнем месте».

Судя по комментариям европейских политиков и представителей бизнеса, откровенный интервенционизм США может в скором времени вызвать ответную реакцию. Но поскольку к экономическим процессам подключается геополитика с такими привычными атрибутами, как демонстрация военной мощи и финансового влияния США, вряд ли стоит ожидать от остальных мировых акторов сопоставимых действий. Возможно, в Евросоюзе теперь можно ждать ренессанса идей «автаркии больших пространств» Фридриха Листа и теории экономического развития на основе внутренних факторов Йозефа Шумпетера, а также попыток создания так называемой «экономики большого пространства» – самодостаточного экономического объединения, где внешнюю политику будут определять не правила и положения межгосударственных соглашений, а чистый меркантилизм ведущих держав союза. На подобные идеи могут обратить внимание и в других регионах.

Чем может быть привлекательна концепция экономики больших пространств и возможен ли экономический национализм образца столетней давности в XXI в.?

Сейчас понятие «автаркия», то есть система закрытой экономики и самообеспечения с минимальным товарообменом с внешним миром, несет негативную коннотацию: примерами автаркий были сталинский СССР, Италия эпохи Муссолини, Третий рейх и Япония в XVII-XIX вв. и во второй четверти ХХ в. Сегодня автаркией является КНДР. Основная проблема таких замкнутых экономик – их неэффективность из-за распыления ресурсов, перенапряжение из-за милитаристской компоненты и крайняя идеологизированность (нужно объяснить гражданам, почему качество их жизни отличается от благосостояния людей в конкурирующих экономических системах). Очевидно, что автаркия в современном мире невозможна, а вот большие пространства – вполне.

Их самодостаточность заключается в том, что каждое сильное государство или политико-экономическое объединение стран стремится обеспечить рост национального благосостояния, концентрацию капитала, ресурсов и производственных мощностей на своей или подконтрольной территории, чтобы полностью удовлетворить внутренние потребности в настоящем и будущем и не зависеть от импорта товаров или сырья, особенно критически значимых категорий. Полиотраслевая структура собственной экономики, установленные вокруг границы и барьеры, высокий уровень развития технологий, финансовая и военно-политическая независимость, система стимулирования внутреннего спроса и стратегия выхода на внешние рынки – все это позволит большим пространствам не опасаться внешних экономических кризисов и возводимых барьеров со стороны третьих стран, пусть даже очень сильных в экономическом или военно-политическом плане.

США, судя по недавним заявлениям и действиям, уже приступили к созданию в Северной Америке своего большого пространства в противовес глобализации мирового производства и торговли, которая сейчас приносит больше выгод Китаю. США планируют к 2025 г. достичь энергетической независимости (пока 53% нефти в США – это импорт), сконцентрировать на своей территории не только научно-исследовательские центры и структуры по разработке новых технологий, но и производства, на которых инновации будут внедряться и превращаться в базовые технологии нового промышленного уклада.

ЕС – это тоже своего рода большое пространство с экономическим суверенитетом, едиными таможенными правилами и производственными стандартами, участвующее в международной торговле. Сейчас стратегические интересы ЕС могут привести к тому, что Европа начнет копировать действия США в области промышленной, финансовой и торговой политики. Накопленные капиталы, интеллектуальный и научный потенциал, собственные высокие технологии, трудовые ресурсы, огромный внутренний потребительский рынок и вовлеченность в мировую торговлю делают ЕС самодостаточным экономическим макрорегионом. Единственное исключение здесь – в Европе отсутствует монолитное политическое пространство. Структурные дисбалансы и негибкость фискальных правил ограничивают возможности экономического роста, а проамерикански настроенные элиты стран Центральной и Восточной Европы блокируют многие внешнеполитические процессы Брюсселя, Берлина и Парижа. Если собственные санкции ЕС, например, в отношении Польши помогут политической консолидации и если Брюссель сможет противостоять давлению Вашингтона, то и с обеспечением сырьем из России, Ближнего Востока и Африки у ЕС все будет в порядке. И объединенная Европа станет вторым большим пространством после Северной Америки.

А вот Китай скорее всего не захочет следовать этой концепции, поскольку он стал большим пространством десятилетие назад и теперь его амбиции простираются далеко за границы собственного региона. Китай делает ставку на продолжение глобализации и пытается подать заявку на участие в глобальном управлении, в чем абсолютно не заинтересованы США. КНР продолжит распространять влияние не только на соседей, но может столкнуться с жестким протекционизмом Штатов вплоть до торговых войн и проблем для транспортных коридоров в Южно-Китайском море и в акватории Тихого океана.

Россия же при всей своей огромной территории экономическим большим пространством не является. Российская экономика заметно отстала технологически не только от ЕС и США, но и от промышленных стран Юго-Восточной Азии и все еще критически зависит от импорта в большинстве отраслей, за исключением ОПК, а также во многом остается сырьевой. Большинство технологий стремительно устаревает, а вложения в НИОКР, образование и человеческий капитал критически малы. К тому же в России отсутствует собственный инвестиционный капитал (при достаточно больших валютных накоплениях), а из-за санкций США и ЕС перестает работать принцип «у нас есть нефтяные доходы, а все необходимое можно купить на Западе». Недавний скандал с турбинами Siemens – это наш национальный позор, поскольку Россия не только позволяет Европе делить своих граждан на сорта и категории, но и за четверть века оказалась не способна создать собственные технологии в обычной тепловой энергогенерации. Из проверенных экономических рецептов нам пора вспомнить идеи австрийца Шумпетера и направить усилия и капиталы на внутреннее развитие, делая выгодным внедрение инноваций, поддерживая предпринимательство и здоровую конкуренцию рыночными методами.

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